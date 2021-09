Uhrančivý pohled, bohatá hříva, bujný dekolt a temperament: Když krásnou herečku na jevišti poprvé viděl přítel, byl v šoku

Felicita Prokešová Super.cz

Jedna z našich nejkrásnějších muzikálových hereček Felicita Prokešová září v muzikálu Cikáni jdou do nebe, kde hraje dvě charakterově protichůdné hlavní role, Radu a Julišku. Pro temperamentní brunetku s moldavskými kořeny je představení srdeční záležitostí, což divák v publiku rozhodně nepřehlédne. Z Felicity sálá energie a uhrančivý sex-appeal a nás zajímalo, co na její sexy kostým i peprné scény říká partner.

„Já mám doma anděla, takže jsem ho asi nikdy nepřistihla, že by žárlil. Snad je to plus, snad o mě trošičku strach má,“ směje se herečka. „Poprvé to byl šok, když mě viděl na jevišti a zrovna při scéně, která je hodně lechtivá. Připravila jsem ho na to, takže věděl, do čeho jde,“ svěřila Super.cz

Její partner a bývalý finalista Muže roku Kryštof Novák dělá fitness trenéra a mezi klienty má pochopitelně mnoho žen. Se žárlivostí není problém ani na opačné straně. „Nebojím se, protože on trénuje takový kočky, že bych se musela utrápit. Tentokrát mám velké štěstí na partnera, takže ta souhra je taková, že mi věří a já totálně věřím jemu. Málokdy jsem zažárlila, ba naopak s ním probírám klientky a říkám: Tahle, ta má hezkej zadek,“ rozesmála se.

S přítelem žijí ve společné domácnosti, pořídili si domácího mazlíčka a vše klape tak, jak má. Cítí se brunetka na to posunout vztah někam dál? „Kryštof je asi první chlap, se kterým si svatbu dokážu představit. Nicméně člověk už má za sebou nějaké zkušenosti, takže je vždycky dobrý počítat s tím, že se může stát cokoliv,“ vysvětluje.

„Každopádně, stejně se teď tou láskou nechávám unášet, a dokonce, jak jsem nikdy neměla myšlenky na vdavky, tak teď bych do toho šla,“ dodává se šibalským úsměvem. ■