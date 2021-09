Milan Peroutka promluvil o odchodu ze Snídaně: Nikdo nám to dopředu neoznámil, ale šuškanda funguje

Milan Peroutka Super.cz

Odchod ze Snídaně byl pro něj i kolegyni Nikolu Čechovou velmi rychlý a nečekaný, i když oba cítili, že se k něčemu takovému schyluje. Mrzelo je, že se nestihli rozloučit s diváky. Odchod z ranní relace fanouškům museli oznámit skrze sociální sítě.

„Nejhezčí na tom je, že jsme začínali jako taková revoluce. Já byl odbarvenej, Nikča měla tenisky a diváci se vztekali, co to je. Teď je takovým bolestným, že nám lidi píšou krásný zprávy a mám na Facebooku hezké reakce,“ raduje se Milan, kterého jsme vyzpovídali krátce před jeho premiérou v úspěšném muzikálu Cikáni jdou do nebe.

Ve Snídani je nahradila další mladá dvojice Johan Mádr a Ondra Havel, kteří jsou jejich kamarádi. „Kluci jsou vycvičení z rádia, dělali stejný pořad na Óčku jako my s Nikčou a my pak přešli na Novu. Diváci samozřejmě nikdy nemají rádi změny, takže vím, čím si teď možná prochází,“ soucítí zpěvák a herec, který si se svou kolegyní vyslechl v začátcích vysílání drsnou kritiku.

O rozvázání spolupráce s Novou se dozvěděli na poslední chvíli. „Nikdo nám to dopředu neoznámil, ale funguje taková šuškanda. Hodně se to tam měnilo. Mně osobně teď říká hodně lidí, že směr Snídaně je nyní víc informační - zprávy, politika a podobně. To není můj obor, ani jsem se v tom necítil a nechtěl jsem ze sebe dělat něco jiného,“ vysvětluje Peroutka. „Nějak to všechno vyplynulo, jenom byl ten konec rychlejší, než bychom si přáli,“ dodává. ■