Diváci reagují na první pár Svatby na první pohled: Nevěsta vulgární a drzá, ženicha bude jen buzerovat

Jaroslav a Romana jsou prvním párem, který si před oltářem řekl ano Foto: TV Nova

Nova v sobotu odvysílala první díl druhé série show Svatba na první pohled. Divákům se představil první z párů Romana a Jaroslav, kteří vstoupili do neoficiálního manželství a čeká je svatební cesta v Panamě.

Už z prvních medailonků bylo patrné, že nevěsta bude velmi dominantní partnerkou. Jaroslav si ženu, která bude ve vztahu udávat směr, sice přál, ovšem neskrýval rozpaky, když od své nastávající dostal jako dárek psí vodítko. „Vodítko je náznak toho, že mám dva pejsky a mám ráda venčení. A ten druhý náznak je to, že mám radši takovej tvrdší sex,“ vysvětlila Romana a dodala, že rozhodně nepatří mezi submisivní typy žen.

Psí vodítko Jaroslava šokovalo.

TV Nova

Jak se ukázalo, smíšené pocity má nejen Jaroslav, ale i diváci. „Moc bych jim to přála, hodí se k sobě, ale ona ho určitě bude furt buzerovat,“ neskrývá pochybnosti divačka. „Ženich super, nevěsta vulgární, drzá, otřesná,“ nebere si servítky další.

Hlavu divákům zamotala i ukázka z líbánek, kdy se nad párem začnou stahovat mračna. A především nálada Romany začne lehce připomínat znechucenou Natálku z předchozí řady reality show, která chvílemi nemohla svého Františka ani vydýchat. „On je sympaťák, ale ona bude podle ukázek náladová,“ hodnotí Romanu fanda pořadu.

Někteří diváci oceňují, že v letošním ročníku zařadili experti do úvodního průzkumu test atraktivity, kdy účastníci reagují na opačné pohlaví podle fotek. V případě Romany a Jaroslava zvítězila skoro stoprocentní přitažlivost.

„U téhle řady zařadili experti konečně to vzájemné hodnocení podle fotek. On ji hodnotil sexy a ona jeho taky. Takže to klapne, poněvadž vizuální přitažlivost je až na 1. místě. Její povaha je ale strašná, taková domina, chudák kluk,“ míní jeden z diváků. ■