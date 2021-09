Potetovanému příteli do oblékání Sharlota nemluví: Někdy mě překvapí, že si vezme něco jiného než roztrhané džíny

Výstřednímu příteli do oblékání nemluví. Michaela Feuereislová

V době konání Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku byla aktivní všechny dny. I když Sharlota Frantinová (25) nestihla úplně všechny přehlídky, kolekce svých oblíbených návrhářů viděla. Na módní show do Fashion Temple, zřízeného tentokrát v jedné z hal bývalých holešovických jatek, vyrážela většinou v doprovodu kamarádek.

Až na závěrečnou akci ji doprovodil snoubenec Lukáš Jirkovský. I když na afterparty působil pár tak, že před odchodem dlouho ladil své outfity, nebylo tomu tak. „Přítel je v oblékání samostatná jednotka. Spíš na to kašle a oproti mně image tolik neřeší,“ řekla nám na fashion weeku Sharlota a jedním dechem dodává: „Pokud mu řeknu, že tentokrát by si ta akce zasloužila víc než roztrhané džíny, tak mě poslechne. Nezřídka se stane, že mě překvapí, když pak vyjdeme ven před dům a on má na sobě něco hezkého.“

Rapperka během uplynulé edice módního svátku neprovokovala módními výstřelky jako v minulosti. „Tento rok jsem praktikovala pohodlnost. Vzala jsem si vždycky celý outfit jako uniformu z jedné kolekce nebo stejnobarevnost,“ říká bývalá moderátorka zákulisního pořadu The Voice.

Sharlota neměla příležitost obléknout věci z vlastnoručně navržené kolekce. „Mám tam většinou teplejší věci, a jelikož bylo o víkendu znovu léto, tak jsem ten nápad zavrhla,“ vysvětlovala Sharlota Frantinová. ■