Striptérka Ála z Discopříběhu bude znovu dráždit přednostmi: Zahraje si prsatou prodavačku langošů

Eva Čížkovská Foto: TV Prima

„Charakteristika mé Boženky byla taková, že to je prsatá a snědší dáma. Takovou postavu jsem ještě nikdy nehrála a musím říct, že když mi to bylo nabídnuto, smála jsem se. Zároveň jsem zajásala a řekla si: Ano, do toho jdu,“ prozradila herečka, která se brzy stane poprvé babičkou, jak nám nedávno svěřila v rozhovoru.

Dokonce po přečtení scénáře sama navrhla malou změnu image, aby se do své postavy lépe vžila. „Chtěla jsem vypadat jinak, tak jsem vymyslela, že budu mít ve vlasech světlé melíry. Sama jsem celý život tmavovlasá. Nejprve jsem si je chtěla udělat, ale nakonec se to vyřešilo tak, že mi je udělali přímo na natáčení, a jakmile jsem odtočila, šlo to dolů,“ vysvětluje Čížkovská. „Cíl bylo vypadat trošku levně, a to se podařilo,“ dodává s úsměvem.

Během natáčení si mimo jiné připomněla časy, kdy hrála v seriálu Ohnivé kuře. Na place se po letech setkala s Jakubem Prachařem (38), v epizodních rolích se představí i další tváře seriálu Lucie Polišenská nebo Ivan Vodochodský. ■