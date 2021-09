Po 12 letech konec! Manžel Ewy Farne překvapil fanoušky nečekaným rozhodnutím

Ewa Farna a Martin Chobot Foto: Facebook E. Farne

Jedna jejich společná etapa končí. Manžel Ewy Farne (28), muzikant Martin Chobot (32), se rozhodl pro odchod z kapely, ve které spolu vystupovali více než deset let, a kde poprvé zažehla jejich láska, ze které později vzešel syn Artur.

Chobot sociální sítě nemá, a tak o svém rozhodnutí informoval fanoušky skrze profil manželky. „Po dlouhém rozhodování jsem dospěl k závěru, že s koncem roku ukončím své působení v kapele,“ zveřejnila vzkaz na svých sítích Farna.

„Cítím, že jsem za těch 12 let kapele dal, co jsem mohl a ona mně to nejdůležitější- rodinu. Někde po cestě jsem ale tak trochu poztrácel radost z koncertování a považuji za důležité ji znovu v sobě najít, abych si mohl zase upřímně užívat svou přítomnost na podiu,“ svěřil se muzikant a dodal, že děkuje za příležitost a přízeň.

K vyjádření svého muže doplnila komentář i zpěvačka. „Za sebe přidávám, že to, že se můj muž takto rozhodnul naprosto respektuju a budu i nadále při něm stát,“ napsala s láskou Farna a dodala díky za společné roky na pódiu.

Martin Chobot vystupoval jako kytarista v kapele Ewy Farne 5 let než se v roce 2013 dali dohromady. V září 2017 následovala svatba a začátkem června 2019 přivítali na svět prvního společného potomka. ■