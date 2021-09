To musíte vidět: První společný rozhovor Lucie Vondráčkové a Petra Vojnara

Lucie Vondráčková s přítelem Petrem Vojnarem Super.cz

Zpěvačka nám mimo jiné svěřila, že do poroty soutěže Czech and Slovak PhotoGirl nedorazila kvůli tomu, že by na Petra v obležení krásných děvčat žárlila. "On pořád moderuje nějaké Miss, to bych musela být všude," smála se. Zajímalo ji prý spíš, jak současné mladé dívky, které bojují o korunku královny krásy, vypadají.

Petr v našem rozhovoru zase vysvětloval, proč pronesl na jevišti poněkud nevhodnou poznámku o tom, že má rád rychlé předehry, což někdo v publiku dobře ví. Lucka ji naštěstí neslyšela anebo slyšet nechtěla. "Mám selektivní vnímání," mávla rukou.

Povídali jsme si o jejich společném vkusu, který jim leckdo vyčítá. "Píší nám, že jsme trhani a měli bychom si přestat hrát na teenagery," prozradil Petr. Lucku to ale k velkým nákupům oděvů bez děr, na akci měli oba roztrhané džíny, nepřesvědčí.

To všechno a ještě mnohem více, včetně řeči jejich těl, můžete vidět a slyšet v našem videu. ■