Pracuje v hutích u vysoké pece a miluje operu. Z Matějova (47) Pavarottiho spadla Prachařovi a spol. čelist

Talent - Matěj Kocourek Video: FTV Prima

Když předstoupil před porotu ve složení Jakub Prachař (38), Diana Mórová (51), Marta Jandová (47) a Jaro Slávik (47), dostal je už je svým vtipkováním. Že mu ale půjde i operní zpěv a troufne si na píseň O Sole Mio od Pavarottiho, to nikdo nečekal. A když už, každý si myslel, že to bude pěkný trapas.

„Tuhletu písničku si zpívám už asi tři týdny každý den potichu. Jsem amatér, neznám noty, musím říct, že se toho bojím, ale rád bych se dostal do finále, to by bylo hezké a potěšilo by mě to,“ přál si milovník opery, jehož dcera se prý bála, že udělá ostudu. To se ale nestalo a porota jen zírala, jak se můžete přesvědčit ve videu. ■