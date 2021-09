Heidi Janků promluvila o následcích vážného zranění

Heidi Janků Super.cz

„Ruka je pořád v trochu jiném tvaru, než by měla být. Asi už to nebude úplně stoprocentní. Já jsem se pak dozvěděla, že ta fraktura byla dvojitá, a ještě jsem měla vyhozenou ruku z kloubu a natahovali mi ji. Takže to zranění na to, jak vzniklo, bylo docela závažné. Ale udržím Edu, udržím všecko,“ svěřila se Super.cz s úsměvem Heidi, která zvládla dokončit i rekonstrukci svého domu.

„Já jsem rehabilitovala, když jsem rekonstruovala, protože jsem rozbíjela kachličky a dlaždice,“ dodala se smíchem zpěvačka, kterou jsme potkali na Psím dni na Praze 13, kam vyrazila se svým pejskem Edou. Odpoledne si naprosto užila, a jak přiznala, léto měla ve znamení práce.

S kapelou po měsících volna mohla zase vystupovat a na koncerty jezdila takřka denně. „Srpen a září, to bylo nádherné, já zpívám skoro denně. Hráli jsme s kapelou a plánujeme obnovit repertoár a udělat si koncertní set a budeme přidělávat písničky,“ svěřila se zpěvačka s tím, že nejoblíbenějším hitem, který fanoušci vyžadují, je stále píseň Když se načančám. ■