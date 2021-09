I sexy Andrea Pomeje má celulitidu. Jak zvládá boj s pomerančovou kůží?

Adrea Pomeje Super.cz

"Každá ji máme v nějakém období života. Bojuji s celulitidou. V zimě je mi to jedno, v létě to hodně řeším. Jednou měsíčně se zavodním a je to horší," řekla Super.cz Andrea.

Zvládá ale pózovat před fotoaparátem tak, že to málokdo tuší. "Umím si stoupnout tak, aby vidět nebyla. Retušovat zadek neumím, to umí jiní," dodala s tím, že jí na boj s pomerančovou kůží hodně pomáhají bahenní zábaly.

"Když začnu řešit postavu, řeknu si, že se dám do formy, tak začnu přibírat. Hlava si začne asi dělat zásoby, řekne si, že budu šílená. Tak to radši neřeším," usmívá se sexy dýdžejka.

Její partner Petr její celulitidu neřeší. "Jsem ráda, že mě má rád takovou, jaká jsem. Každá máme etapu života, kdy to není ideální," uzavřela. ■