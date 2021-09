Ženich ze Svatby na první pohled dostane jako dárek vodítko pro psa. Nevěsta mu tím naznačila, co se bude dít v posteli

Svatba na první pohled - Jaroslava vyděsí dárek od nevěsty. Video: TV Nova

Prvním párem ve druhé řadě populární show Svatba na první pohled jsou Romana a Jaroslav, kteří na sebe zareagují už při testech atraktivity. Ještě než se poprvé spatří před oltářem, dávají si dárky, které by tomu druhému měli tak trochu napovědět, co od něj čekat.

Šestatřicetiletý programátor Jaroslav je dárkem lehce šokován. Od své experty vybrané nevěsty totiž dostane vodítko pro psa, což může znamenat leccos.

„Dá se to ještě zrušit? Začínám se trošku bát, nevím, jestli to znamená, že budu venčit, nebo budu venčenej,“ směje se ženich, jenž pochází z Mariánských Lázní, prošel si armádou a zároveň si dovede užívat života.

A nebyl daleko od pravdy. To ještě nevěděl, že na něj čeká náruživá nevěsta! „Vodítko je náznak toho, že mám dva pejsky a mám ráda venčení,“ vysvětlila celkem logicky výběr svého dárku sedmadvacetiletá operátorka z Hradce Králové.

Jaroslav se ale může těšit ještě na něco jiného „A ten druhý náznak je to, že mám radši takovej tvrdší sex, takže to ať si tam domyslí, co chce, mě ale vodit určitě nebude,“ měla jasno Romana.

Ta doufá, že v reality show najde životního partnera, protože má za sebou hodně špatné zkušenosti z předchozích vztahů. Sáhla si prý na dno, v lásku ale nepřestává věřit. A co je pro ni nejdůležitější v partnerství? „Opora, spolehlivost, loajalita, komunikace, věrnost,“ vypočítala Romana. A čeho se snaží ona sama ve vztahu vyvarovat? „Hádek, urážení, nevěry a povýšenosti,“ vyjmenovala. A právě proto by si mohla s Jaroslavem rozumět.

„Chci najít spřízněnou duši, se kterou bych žil a byli bychom si navzájem oporou,“ svěřuje se Jarda s tím, že také nesnáší zbytečné neshody a hádky. Nová řada Svatby na první pohled startuje v sobotu. ■