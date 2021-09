Rozjetý Geňa a tisíce zpěváků: To, co se dělo v Brně, Marek Ztracený ještě nezažil

Marek Ztracený v Brně zahájil očekávané turné Restart. Foto: Archiv M. Ztraceného

Před vyprodanou arénou předvedl Marek skvělou show. K té přispěli jak hosté Marta Jandová (47) a Richard Genzer (54), který byl na pódiu k nezastavení, tak tisíce lidí. Ti se jako jeden muž k Markovi přidali hned při první písni Naše Cesty a společně s hudebníky vytvořili skvělou atmosféru, která se jen stupňovala.

„Chvílemi jsem myslel, že ta hala spadne. To, co se dělo v Brně, jsme možná ještě nezažili, a to jsme toho zažili už hodně,“ vzkázal Marek.

Před Ztraceným jsou další tři zastávky Restartu, respektive čtyři koncerty. 15. a 16. září s kapelou vystoupí v Praze, 25. září v Pardubicích a 2. října se chystá do Ostravy. Na jediný ostravský koncert zatím zbývají lístky.

Co se hostů týče, nebudou všude stejní, konkrétní jména však zpěvák nechává jako překvapení.

Ztracený na turné věnoval dvacet tisíc lístků lidem z první linie koronavirové pandemie – zdravotníkům, hasičům či policistům. ■