Nevyčítejte matkám filtry na sociálních sítích: Nikol Leitgeb prozradila, jaké používá, aby se nemusela líčit a mýt si vlasy

Nikol Leitgeb Super.cz

Na sociálních sítích sice vypadá krásně už po ránu, ale přiznává, že používá různé filtry. "Chtěla bych za nás matky říct, že někdy prostě není zbytí. Když něco nutně musíme říct na tom instáči, ale není čas, síla ani vůle se nějak upravovat, tak prostě použiju nějaký filtr. Třeba od Andrejky Verešové, kde se ráda nechám inspirovat. Mám ty lícní kosti a řasy a cítím se daleko líp," prozradila s úsměvem.

Stejně málo času jako na sebe má samozřejmě se dvěma dětmi i na čtení. "Na nočním stolku mi leží už třetím rokem Kubula a Kuba Kubikula. Ale ty Markétiny předchozí knížky jsem si na dovolené přečetla. Má humor, který je mi blízký, tak to vždycky zhltnu," uvedla Nikol, která s kamarádkami z 3 v 1 Veronikou Arichtevou (35) a Martinou Pártlovou (42) přece jen stihla dát dohromady aspoň diář na příští rok.

"Vychází nám demotivační diář pro matky. Je to třeskutě vtipné, a když jsem si to teď četla, nemohla jsem se zastavit ve smíchu. A jinak co se další činnosti týče, rády bychom zase vyjely s besedami, vrátily se do rádia a točily videa. Ale my míníme a děti mění. Takže až se to trochu uklidní, začneme zase něco dělat," slibuje. ■