Extravagantní účes si nechal udělat kvůli videoklipu: Hvězda Tváře dredy dolů jen tak nedá

Vojta Drahokoupil

Zpěvák Vojtěch Drahokoupil (26) už před časem šokoval novou image. Změnil svůj dlouholetý vzhled a nechal si udělat dredy. Vše kvůli novému videoklipu, který nyní pustil do světa. Účes se hezounkovi, kterého mnozí znají i z show Tvoje tvář má známý hlas, natolik zalíbil, že se ho nehodlá vzdát.

„Po dredech jsem vždycky toužil. Ale že mě budou tolik bavit, to jsem netušil. Myslel jsem, že budou jen do klipu, ale já si je ještě nějaký čas nechám. Prostě musím zkoušet pořád něco nového,“ dozvěděli jsme se od zpěváka na předpremiéře klipu k singlu Co víc si přát.

Na přípravách pracoval se svým týmem intenzivně několik měsíců a je rád, že jej konečně mohl vypustit do světa. „Musím říct, že jsem šťastný, dojatý, opravdu z toho mám neskutečnou radost. A jsem rád, že kamarádi, kteří dnes dorazili, nešetřili chválou a klip se jim líbí,“ sdělil zpěvák pro Super.cz krátce po křtu.

Píseň je první vlaštovkou z připravovaného alba, které by zpěvák rád vydal ještě v letošním roce. Vše chce stihnout i s plnícím se diářem, po měsících volna je totiž rád, že zase může naplno pracovat. „Koncertujeme, skládám desku, v Divadle Broadway máme před premiérou muzikálu Láska nebeská, už je to zase fajn, že můžeme hrát,“ dodal zpěvák. ■