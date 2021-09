Veronika Kubařová je už 6 let vdaná. Herečka svěřila, jak to mají doma s romantikou

Veronika Kubařová Super.cz

Půvabná herečka Veronika Kubařová (34) je už šest let šťastně vdaná. V létě 2015 se provdala za divadelního režiséra Pavla Kheka. A jak sama přiznává, jejich vztah je i po letech stále plný romantiky.

„Můj muž je režisér, takže má velkou fantazii a tím, že inscenuje situace v divadle, tak dokáže zinscenovat různé situace i pro mě. Troufám si říct, že máme vztah plný romantických gest, a mě to těší,“ svěřila se Super.cz Veronika, která je hvězdou nové romantické komedie Jedině Tereza.

„Natáčelo se loni v zimě v prosinci a v lednu, kdy byla nejhorší vlna covidu a vše bylo zavřené. Bylo to těžké, byl velký tlak z médií a vše se omezovalo, ale o to víc jsme si vážili toho, co děláme,“ řekla herečka na tiskové konferenci k filmu.

Léto měla pracovní a takřka celé prázdniny hrála na divadelních prknech nebo točila. Stále ale zvládá i tančit. Jakožto úřadující královna tanečního parketu dochází na kurzy svého tanečního partnera Dominika Vodičky.

„Teď jsme točili taneční klip, který si Dominik s partou žen, které učí tancovat, vymyslel. Vídáme se dál. Chodím k němu na lekce tance. Máme pár nabídek, ta plesová sezóna loni nebyla, takže kdyby nás potkalo nějaké předtančení, tak by to bylo taky super,“ dodala herečka. ■