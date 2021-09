Zdravotní problémy musela Konvičková řešit radikálně. Nasadila jsem si paruku a rozplakala se

Markéta si musela pomoct vypůjčenými vlasy. Michaela Feuereislová

Stejně jako další umělce, i Markétu v posledních měsících postihla nucená koncertní pauza. Popisuje, jak to má s prací v posledním roce: „Koncerty už vypadají trošku nadějně a chodí poptávky. Za poslední rok jsme místo běžných 150 koncertů odehráli jen asi 6, ale díky bohu i za to. Je radost být na pódiu pokaždé, když je možnost. Album nechystám, věnuji se své dceři a necítím teď motivaci investovat energii a čas do hudebních projektů, které nevíte, zda budete moci prezentovat,“ svěřila se Super.cz.

Na druhou stranu má díky tomu Markéta čas se naplno věnovat dcerce. Ani nedoufala, že se jí povede tak brzy založit rodinu, protože se před dvěma lety potýkala se zdravotními potížemi a v důsledku hormonálních změn jí vypadaly dvě třetiny vlasů. Z toho důvodu se už podruhé stala ambasadorkou projektu Silná s krásná. Vysvětluje: „Projekt podporuji druhým rokem, protože má za cíl pomoci onkologickým pacientkám cítit se opět silné a krásné jako ženy, získat paruku z pravých vlasů, kterou jsem i já sama využila před dvěma lety, nasadila si ji na hlavu, rozplakala se štěstím, že mám zase vlasy, a vím, jaký je to pocit, cítit se zase dobře jako žena. Tak snad si pomůžeme co nejvíce!“

Ráda by ženám vzkázala: „Všechno začíná v nás. Musíme být silné, nastavit se na to pěkné a na lidi a věci, které nás dělají šťastnými. Mně vždycky říkali, ať vydržím, že vlasy dorostou, bude to trvat rok, dva. A uteklo to jako voda, je důležité mít se rád a přijmout se. Všem ženám posílám pusu a energii, protože ke každé jedné vzhlížím za to, jaké jsou a co dokážou.“ ■