Lukáš Hejlík po delší době vyvedl do společnosti syna. Šestiletý chlapec měl šanci poznat práci, kterou dělala maminka

Lukáš Hejlík vyvedl na týden módy rodinu. Michaela Feuereislová

„Abych řekl pravdu, tak jsem synovi řekl, ať jde u nás ve Vršovicích na hřiště. To ale nechtěl, tak jsem navrhl, ať jdeme na fashion week. Se ženou jsme to považovali za dobrý nápad a Vojtovi to bylo tak nějak jedno,“ vysvětloval nám svou přítomnost na akci Lukáš Hejlík.

Původně měla rodinka na pondělní odpoledne jiné plány, ale nakonec se rozhodli jít za kulturou a krásou. „Neměli jsme moc času se na to připravit, bylo to spontánní rozhodnutí vyrazit a nelitovali jsme toho. Máme tuhle akci rádi a jsme rádi, že se pořádá,“ říká Hejlík.

Šestiletý syn se mohl seznámit s bývalým povoláním jeho maminky. Veronika Hejlíková ještě se svým dívčím příjmením Fašinová působila řadu let jako modelka v zahraničí. Působila mimo jiné jako živá figurína pro aranžování modelů pro francouzskou módní značku Céline. „Jsem rád, že jsem mu mohl ukázat práci, kterou máma dřív dělala,“ řekl nám Lukáš Hejlík. ■