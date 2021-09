Dáda Patrasová vrací manželovi úder: Mám pocit, že to nebylo z jeho hlavy, reaguje na jeho výrok o nutnosti léčebny

Dáda Patrasová promluvila o manželovi Super.cz

Felix Slováček (78) přes média poslal manželku Dádu do léčebny. Podle něj má Dáda Patrasová (65) vážný problém s alkoholem a jestli ho nebude řešit, může to mít fatální následky. Celá rodina včetně dětí se podle něj Dádě snaží pomoci, ona o to ale nestojí. Problém si podle Felixe nepřipouští.