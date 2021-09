Ve 30, 40, 50 ani 60 nevypadají na svůj věk. Triky VIP!

Jak to jen dělají, říkáme si, když se na nás z obálek časopisů a sociálních sítí usmívají stejně staré slavné ženy, kterým hádáme i o 10 let méně než sobě. Přečtěte si triky našich celebrit, co všechno jsou schopné pro svou dokonalost udělat.

Ve 30, 40, 50 i 60 nevypadají na svůj věk. Seznam triků, kam až jsou známé osobnosti schopné zajít Foto: Klinika YES VISAGE

Moderátorka Iva Kubelková (44) nedá dopustit na ošetření vlastní plazmou a také ošetření kyselinou hyaluronovou, která intenzivně hydratuje a vrací ztracený objem. „Mysleli si, že mám pořád trápení kvůli vrásce „mračivce“ na čele. Tak jsem ji vyřešila,“ prozradila Iva Kubelková právě o výplni kyselinou. Iva Kubelková ví jak na vrásky na čele FOTO: Klinika YES VISAGE Důležitá prevence Zpěvačka Kamila Nývltová (32) díky výplní s kyselinou hyaluronovou zase snadno vyřešila kruhy pod očima. „Tyto zákroky jsou rychlé, téměř bezbolestné a bez nutnosti rekonvalescence. Ideální prevencí vrásek v oblasti čela a kolem očí je botox. Ten skvěle funguje i ve vyšším věku, kdy zamezuje dalšímu prohlubování vrásek.“ vysvětluje MUDr. Tereza Gabryšová z Kliniky YES VISAGE. Kamila Nývltová řeší hlavně prevenci FOTO: Klinika YES VISAGE Čtyřicítka nemusí být problém „V případě, že vaše pleť uvadá, nosoretní vrásky jsou hlubší a koutky úst začínají klesat, pak je ideální kombinace s niťovým liftingem. Nitky se vstřebají a zanechají jen zpevněný obličej,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Macková. Takové zpevnění čela a zvýraznění kontury rtů absolvovala i herečka Alice Bendová (46). „Tvář vypadá přirozeně a stejně tak upřednostňuji jen lehké zvýraznění rtů,“ usmívá se Alice. Více o zákrocích na www.yesvisage.cz. Alice Bendová vyzkoušela niťový lifting FOTO: Klinika YES VISAGE Simona Krainová (48) pleť pravidelně vyživuje plazmaliftingem. „Je to můj elixír mládí. Chodím také na botox, jde o běžný zákrok, ale aby výsledek vypadal přirozeně, je důležité vědět, kdo s ním pracuje. Proto jsem na Klinice YES VISAGE, kde všechny zákroky dělají s citem pro přirozenost,“ netají se Simona. Simona Krainová je vekou propagátorkou plazmaliftingu FOTO: Klinika YES VISAGE Ve skvělé kondici i v padesáti či šedesáti Mladší nemusí být jen pleť na tváři, věk nemusí prozrazovat ani krk, dekolt či ruce. Kupříkladu o své ruce pomocí kyseliny hyaluronové v kombinaci s plazmou pečuje i skvěle vypadající herečka Zdena Studenková (67). Zdena Studenková nezapomíná ani na péči o ruce FOTO: Klinika YES VISAGE Zázračný laser pro všechny Nejmodernějším laserem v Česku nechala zmizet první vrásky a žilky i zpěvačka Tereza Kerndlová (34). „Laser Fotona SP Dynamis PRO vyřeší lifting, jizvy, pigmentace, znaménka, chloupky, chrápání či zpevnění vagíny, a to vše neinvazivní cestou," vysvětluje Tereza Gabryšová. Více o nejúčinnějším laseru na www.yesvisage.cz/laser Tereze Kerndlové pomohl laser FOTO: Klinika YES VISAGE Kam (nejen) za omlazením Toužíte po změně? Mnohdy je to snazší, než si myslíte. Důležitou volbou je konzultace u správného odborníka. I vy můžete vybírat z více jak 300 profesionálních služeb a stát se jedním z 30.000 spokojených klientů, které pětihvězdičkově recenzovaná Klinika YES VISAGE ročně obslouží. Navíc od roku 2020 s vítězným titulem Nejdůvěryhodnější značka estetické kliniky v největším nezávislém spotřebitelském hodnocení. Více na www.yesvisage.cz



