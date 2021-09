Takhle dnes vypadá průšvihář z Gymplu a Vejšky: Živí se jako produkční a přednášel na vysoké škole

Tomáš Vorel ml. Super.cz

Tomáše Vorla ml. si pravděpodobně vybavíte z filmu Gympl nebo Vejška. Oba filmy režíroval jeho otec Tomáš Vorel, který svého syna obsadil i do nového snímku Cesta domů, který je závěrečným dílem filmové trilogie a navazuje na filmy Cesta z města a Cesta do lesa.

To, že se Tomáš objevuje jen ve filmech svého otce a nedostává jiné nabídky, bere sportovně.

„Mě to nemrzí, je mi maličko líto toho, že je v této zemi spousta talentovanějších lidí, než jsem já, kteří neměli to štěstí, že by se narodili filmovému režisérovi, a já se jim tímto moc omlouvám,“ říká skromně.

Herectví ho sice neuživí, ale práce se nebojí, takže si vystačí. „Udělal jsem si takové malé pravidlo, že pokud to není úplný extrém, tak neříkám ne na žádnou práci. Vyzkoušel jsem si toho spoustu a teď zrovna jsem takový produkční,“ svěřil na kameru Super.cz.

Profesí vystřídal spoustu a některé byly velmi zajímavé. „Bylo toho víc ale nejzábavnější asi bylo, že jsem přednášel na vysoké škole a pracoval jsem ve vietnamském kasinu,“ překvapil Vorel. Zabrousili jsme i do soukromí a zeptali se, zda je v jeho životě nějaká partnerka, či dokonce už manželka. „Není, ale myslím, že jsem teď docela spokojený,“ dodal. ■