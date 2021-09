Až do plnoletosti syna vydržel nesáhnout na alkohol: Jaké další cíle si Tomáš Hanák stanovil? Budete překvapení

Tomáš Hanák Super.cz

„Ten cíl je dlouhodobý. Ono se k tomu schylovalo. V tomhle pokročilém věku člověka omrzí to, co jsem dělal poslední desítky let. I to natáčení se omrzí, to vysedávání v karavanu, hovory, vtipy, které člověk už slyšel desetkrát,“ svěřil Super.cz Hanák, který se v posledních letech ze showbyznysu stáhl a hodlá v tom pokračovat. „Z tohohle se chci dostat pryč. Mám příjem, který není závislý na natáčení,“ prozradil během tiskové konference k filmu Tomáše Vorla Cesta domů, kde ztvárnil hlavní roli.

V obci Nižbor provozuje hospůdku. Tvrdí, že ho stála už několik šedivých vlasů, ale i přesto je z jeho vyprávění patrné, o jak citovou záležitost jde. Chátrající železniční sklad proměnil v nádražní hospodu. „Bylo tam už pár známých tváří, které říkaly: Ty jsi ale potvora. Ty opravdu hlady neumřeš, máš určitou pojistku. Já tam také pracuji, takže jsou to zasloužené peníze,“ vysvětluje.

Už v minulosti se populární český herec nechal slyšet, že by rád cestoval a nebránil by se životu v zahraničí. I takové jsou jeho další cíle. „Mohl bych tohle zabalit a zkusit žít víc tak, jak jsem odmalička chtěl, protože mým celoživotním cílem byla potulka a fluktuace, to znamená nebýt příliš zodpovědný, měnit místa pobytu, odcházet ze zaměstnání...,“ říká Hanák. „Možnosti tu jsou, cesty jsou otevřené. Uvidím, nevím, jak to dopadne, ale tohle není špatné období,“ dodává se spokojeným úsměvem. ■