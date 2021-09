Vojtkovi cvičení a dieta prospěly: Zhubnul tak, že na Čarodějce musí nosit kšandy

Marian Vojtko Super.cz

Všechno nakonec dobře dopadlo a do kostýmů se vešel bez problémů. "Naopak je mi všechno volnější, protože jsem zhubnul těch deset kilo. Naštěstí mám i kšandy, aby mi náhodou nespadly kalhoty, které na mně trochu plandají," řekl Super.cz. "Takže švadleny nemusely nic přešívat, naopak by mi to mohly trochu zúžit, abych vypadal líp. Nějaké kožené obtažené kalhoty by byly lepší," smál se.

Na návrat do role čaroděje se těšil, i když na jeviště kráčel trochu s obavami. "Přes rok a půl jsem si to nezazpíval. Ale je fakt, že svoji árii z Čarodějky mám i jako motivační. Jde o píseň Jsem úžasný. Doporučoval bych to každému," uzavřel. ■