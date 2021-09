Místo nové lásky přišel stalker: Rusovlasá misska musela řešit napadání od vlezlého ctitele

Romana Pavelková Super.cz

Na novou lásku po odchodu od manžela rusovláska Romana Pavelková (37) zatím nenarazila. Místo toho měla někdejší finalistka České Miss co do činění s vlezlým ctitelem. O nepříjemný zážitek se stalkerem, který ji obtěžoval, se s námi nyní podělila.

„Muž nový na obzoru není, nápadníci jsou. Musím říct, že někteří jsou opravdu milí, pochválí nebo napíšou něco příjemného. Ale jsou i lidi, kteří nechápou, že reagovat nechcete, nemusíte a není to moje povinnost. Došlo to tak daleko, že jsem jednoho konkrétního musela blokovat na všech sociálních sítích, a i můj telefon, který je kvůli podnikání veřejný. Ti lidi to vyhledají a zneužívají toho,“ svěřila se Super.cz Romana.

Naštěstí se vše pohybovalo v rovině nepříjemných zpráv, ale ani tak nebylo obtěžování pro rusovlásku příjemné. „Řekla bych, že to stalking byl. Teď to ustalo. Tak doufám, že pán ztratil energii a vyčerpal se. Byly to zprávy úplně mimo, nechtěla jsem s ním komunikovat. Vyvíjel si sám monolog a pak mě urážel, když jsem s ním nekomunikovala. Bylo to přes čáru,“ řekl Super.cz Romana Pavelková, kterou jsme potkali na představení nové kolekce kabelek Dany Morávkové.

Na dámskou akci oblékla modelka sexy přiléhavé šaty a předvedla také nový účes. Zatímco ještě nedávno měla vlasy po ramena, nyní je má do pasu. „Je pravda, že jsem měla ještě nedávno vlasy na mikádo, takhle vlasy do pasu mám poprvé v životě. Jsou kouzelnice, jako je moje kamarádka Lucka Bugnerová, která tohle umí, a já si to teď neskutečně užívám,“ dodala Romana. ■