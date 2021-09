Takhle David Beckham kňoural, když mu dcera odcházela do školy. Victoria to celé vtipně okomentovala

David Beckham Profimedia.cz

Tady je vidět, jak těžké může být pro některé rodiče loučení s dětmi, které se vrací do školy. U Beckhamů byl nejvíce posmutnělý David (46), který svou nejmladší Harper Seven ani nechtěl pustit.

„Harper, jak se cítíš první den, kdy jdeš zpátky do školy?“ zeptala se Victoria (47) své desetileté dcery a ta jí odpověděla: „Jsem nervózní, ale těším se moc.“ V tu chvíli do videa přiskočil David, který svou dceru objal, začal ji pusinkovat a zakňoural: „Prosím, nechoď. Zůstaň doma s tatínkem. Zůstaň se mnou.“

Victoria si pak ještě do manžela rýpla v instagramových příbězích, kam umístila fotku, kde David Harper pevně drží a nechce ji pustit. „Odchází do školy, nebo z domova? To bude v pořádku Davide,“ napsala s vysmátými emotikonami návrhářka.

Harper ještě ve videu pronesla, že není úplně nadšená, že musela vyměnit kraťasy a tričko za školní uniformu, ale David později u své fotky na Instagramu napsal, že je Harper opravdu šťastná, že jde do školy, i přes mírnou nervozitu. Z videa to vypadá, že je to opravdu tatínkova holčička. ■