S potetovanou blondýnou mu to neklaplo: Milan Šteindler je single a v Chorvatsku se postaral o „mezinárodní aféru“

Herec Milan Šteindler (64) vyrazil během prázdnin do Chorvatska, o čemž dnes ví polovina národa. Internet totiž před pár týdny obletěla informace, že se v Chorvatsku našel jeho občanský průkaz. Díky síle a rychlosti sociálních sítí měla situace šťastný konec a herec nemusel řešit případné problémy při návratu.

„Když jsem byl na pláži, měl jsem vypnutý telefon. Vracel jsem se a zavolali mi z divadla Na Jezerce, že se našla moje občanka v turistickém informačním centru. Jakmile jsem zapnul telefon, měl jsem asi sto zmeškaných hovorů a zpráv, chodily mi emaily, dokonce mi volali i lidi z Chorvatska. Prostě mezinárodní aféra,“ povyprávěl s nadsázkou Super.cz.

„Šel jsem si občanku vyzvednout k jednomu pánovi a zeptal se ho, co pije a poprosil jsem číšníka, aby mu dotyčný nápoj přinesl na stříbrném tácku. Odměna byla v naturáliích,“ říká herec, se kterým jsme se setkali na tiskové konferenci k premiéře filmu Cesta domů.

„Rád bych využil příležitosti a poděkoval všem kolegům a přátelům, kteří mi volali, ale i všem občanům několika zemí, kteří se zasloužili o to, že se ke mně občanka vrátila. Je pozoruhodný, že se tolik lidí zajímalo o to, že je někdo v nesnázích. Domnívám se, že to s lidstvem není tak špatný,“ usmívá se Šteindler.

Je to už nějaká doba, kdy jsme měli možnost vést s hercem rozhovor na kameru, a tak nás zajímalo, zda je vše při starém v jeho soukromém životě. Naposledy, v roce 2018, pěl ódy na svou partnerku, se kterou byl v té době čtvrtým rokem. „Bohužel už asi dva roky spolu nejsme,“ přiznal nám herec.

Odpovědi na otázku, zda je připravený na nový vztah se ale vyhýbal „Byl jsem se poradit u psychologa a on tam měl takovou cedulku, na které bylo napsáno: Kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme? - Na tyto otázky zásadně neodpovídáme. Takže jsem se zase obrátil a šel jsem pryč,“ mlžil na závěr. ■