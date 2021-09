Zaslouží větší úctu než většina slavných. Zvládla rakovinu a překvapí, proč jí pomohla právě paruka

„Viděla jsem jen mamon v podobě peněz a hezkého auta a dovolené pro sebe a dceru. Nedocházelo mi, jak se může život převrátit během jednoho dne, kdy vám diagnostikují rakovinu. Ironií je, že jsem nakonec utratila jen část úspor a to za paruky. Pomohlo to víc než nějaké auto.“ Díky paruce z pravých vlasů se Pavlína realizuje a cítí mnohem líp.

Rakovinu jsem si uhnala při náročném životním tempu plného stresu, kouření a nedostatku sebelásky. Manžel nás opustil, když byl dceři 1 rok. Takže od rána do večera v jednom kole. Rok za rokem utíkaly. Než mi diagnostikovali karcinom prsu, cítila jsem se měsíc a půl strašně unaveně. Říkala jsem si „to přejde“. Únava je jen nedostatek dalšího zápalu pro věc. No a to úplně nevyšlo.

Ztrátu vlasů jsem popsala tady. Život se vám obrátí o 100 %. Po překonání prvotního strachu ze smrti a šoku, proč zrovna vy, si začnete obrovsky vážit každého nového rána…. No a pak jdete luxovat svoje vlasy z polštáře, které jste měla ještě včera večer na hlavě. 2-4 týdny a jdete raději do hola, protože se už na to nechcete dívat. A taky nechcete uklízet. To vše vám na psychice fakt nepřidá. Člověk si při chemoterapii fakt šáhne na své dno. „Vlastně nevím, proč to má ve svým názvu terapie,“ dodává dnes již se smíchem Pavlína.

Paruka jako kreativní téma i psychická podpora

Vzpruhu jsem si našla až u paruk. Už dávno paruky nejsou totiž jen to, co někomu občas zfoukne vítr. A rozhodně není za co se stydět. A jen o můj vzhled nejde. Věci, styling, úpravy, barvení a celá řada dalších věcí, které můžete s parukou dělat, vás nepřestanou udivovat. Je to sice dražší koníček, ale zabavíte se. Zaměstnáte hlavu a o to v tu chvíli jde.

Svůj koníček jsem si tedy našla v nutnosti nosit paruku. Díky naspořeným penězům jsem si nakoupila několik paruk z pravých vlasů. Speciální barvy a další přípravky pro paruky můžu rozhodně taky doporučit. O paruku pečujete stejně jako o svoje vlasy. „Je to hodně podobné, akorát k tomu nepotřebujete zrcadlo. Paruku si dáte pohodlně na stůl.“ uzavírá nadšeně Pavlína svůj příběh. ■