Už jsem se na sebe nemohla dívat: Alice Bendová zhubla už přes 5 kilo a pokračuje dál

Alice Bendová Super.cz

„Mám dole pět a půl kilogramu, je to krásné, ale chtěla bych víc. Ještě třeba tři a půl nebo čtyři kila a bylo by to super,“ svěřila se Super.cz Alice a řekla, proč se do hubnutí pustila. „Hubnu, protože už jsem se na sebe nemohla dívat. Já jsem se normálně vyžrala, ale ne v covidu, ale já se vyžrala už před covidem. Cítila jsem se nekomfortně, tak z toho důvodu,“ řekla nám Alice.

Pravidelně nyní vybíhá na několikakilometrové trasy. Třináct kilometrů pro ni bylo zatím maximum, víc jí vyhovuje trasa kolem deseti kilometrů, už i kvůli kolenům. „Kolena už mám operovaná, oba menisky, to jsem si zničila na snowboardu. Odoperovali mi to a po pár týdnech jsem mohla začít sportovat, ale to pravé koleno se mi občas ozývá a trochu levá kyčel. Takže beru hodně kolagenu a beru double dávky,“ svěřila se se smíchem Bendová, kterou jsme potkali na soustředění soutěže Česká Missis.

„Já jsem ambasador, musím říct, že jsem ráda, že se to dalo dohromady, i přesto, že nám do toho hodil vidle covid a neviděly jsme se poměrně dlouho,“ svěřila se Alice, která sama by si na soutěž maminek s dětmi netroufla. „Já bych do takové soutěže nešla, protože jsem neuvěřitelná trémistka. Nedovedu si představit, že bych si stoupla před kameru a něco tam předvedla. Ani nevím, co bych měla předvádět, když neumím zpívat a tancovat, ty holky všechny obdivuji,“ dodala se smíchem herečka, která se už těší na finále soutěže, které proběhne 20. října. ■