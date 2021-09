Informaci o pohlaví miminka zalepila do obálky. Štoudková se sladkou novinu dozví až společně s rodinou

Michaela Štoudková volí během těhotenství oversize oblečení

V únoru přivede na svět svého prvního potomka. Michaela Štoudková (35) se pomalu začíná zakulacovat, ale těhotenskou módu zatím vyloženě nenosí. „V mém šatníku mám spíš oversize kousky, takže se do všeho vejdu. Od pasu dolů už je to jiné, to jsem si už musela pořídit nějaké těhotenské kalhoty,“ prozradila 2. vicemiss z roku 2005 na představení studiové kolekce švédského módního řetězce.