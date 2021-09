Hvězda Slunečné, kterou osočují z anorexie, mění image! Na Báru Jánovou s ofinou a mikádem už zapomeňte

Bára Jánová Super.cz

"Potýkám se s tím celý život. Už mi to neubližuje, nevytáčí mě to. Jen nevím, jak na to mám reagovat. Slýchávám to každý den. Spíš mě to vysává," řekla Super.cz hvězda seriálu Slunečná. "Že nemám problém může potvrdit můj přítel, máma i táta. Říkají mi kyselino, podle toho, co všechno sním. Jsou to geny. Prostě nepřiberu," vysvětluje.

Bára si loni nechala výrazně zkrátit vlasy, dokonce ustříhla ofinu. Nyní opět nechává vlasy růst. "Začalo se to vracet do původního stavu vlastně ve chvíli, kdy jsem se ostříhala. Nikdy jsem si na to nezvykla. Měla jsem vždycky dlouhé vlasy. Ofina se moc nepovedla. Jsem dlouhovláska, mám to ráda. Až dotočíme Slunečnou, nechám si vlasy prodloužit," prozradila Bára.

Slunečná se pomalu blíží do finále. Další pracovní aktivity Bára zatím neprozrazuje. "Těším se na to, že si do konce roku nechám trošku otevřený dveře. Chci cestovat, užít si, že budu trošku pánem svého času. Budu se věnovat pejskovi, pořizuju si chatu. Covid mě naučil víc ale žít přítomností, uvidíme, co svět a situace dovolí," říká herečka.

Dovolenou rok neměla. Užila si nyní alespoň dva dny v polském Gdaňsku, kam odjela testovat novou Škodu Fabia. "Jsem sváteční řidič, v Praze poslední čtyři roky auto nemám. Ale jak jsem si teď pořídila dogu, začíná to hořet, takže si auto budu pořizovat," dodala. ■