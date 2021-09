Letos v dubnu se zasnoubila, ale veselku neplánuje. Eva Perkausová vdavky zatím neřeší

Eva Perkausová Super.cz

Letos v dubnu Evě Perkausové (27) její partner Ivan nasadil na dovolené na Maledivách zásnubní prsten. Žádné přípravy svatby se ale ještě překvapivě nekonají. Není tak jisté, zda pár stihne svatbu do roka a do dne.

"Přípravy ještě ani nezačaly. Padlo pár návrhů, kde by to mohlo být, ale nic konkrétního nemáme. My jsme povahy, které neplánují dlouho dopředu, necháváme věci plynout. Trošku spoléháme na to, že až se rozhodneme, tak snad se nám povede najít něco, co se nám bude líbit. Třeba tři měsíce dopředu, uvidíme," řekla Super.cz Perkausová.

Zatím ani neví, zda svatba bude v Čechách, nebo v zahraničí. Její partner navíc pochází z Ukrajiny. "Obě varianty řešíme, ještě stále nevíme," prozrazuje.

Jasné ale je, že miminko bude až po svatbě. "Až to přijde, tak to přijde. Ale určitě preferuji nejdřív svatbu a potom dítě," dodala moderátorka. ■