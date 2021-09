Před šestnácti lety se stala nejobdařenější královnou krásy! Přírodní šestky dlouhou dobu nepovažovala za přednost

Lucie Šlégrová Super.cz

"Vždycky to trošku vadilo. Tenkrát se proti negativním reakcím ale ohradil pan Zapletal, když řekl, že Miss není prototypem modelky, Miss má být reprezentativní osoba," řekla Super.cz Lucie.

"Asi mě nikdo nepřekonal. Volí se hubeňoučké, 185 centimetrové holčiny, tak už mě možná nikdo nepřekoná. Musel by se totiž vrátit trend ženskosti," vysvětluje.

Sama, překvapivě, své velké vnady neměla ráda. "V té době jsem to vnímala jako hendikep. Já jsem se s tím nikdy úplně nesmířila. Vyrostla jsem na baletním sále, a pak jsem hrozně trpěla, plakala a kupovala jsem si obří mikiny, abych prsa schovala. Nevnímala jsem to nikdy jako přednost. Naučil mě to až život a čas. Když se naučíme žít ve svém vlastním těle, tak je to fajn a hrozně se nám uleví," prozradila Lucie.

Přemýšlela o plastice, ale zatím to odkládá. "Uvažovala jsem, že si je ke čtyřicátým narozeninám nechám upravit, ale jsem překvapená, že po třech porodech jsou pořád ještě dobrý. Zatím to ještě nechám být, prsa drží. Tělo se zformovalo, posloužilo mi a nechystám se," dodala. ■