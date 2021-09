Míša Nosková se v 5. měsíci pochlubila mini bříškem: Pohlaví miminka zná a s partnerem už vybrali i jméno

Míša Nosková se snoubencem Super.cz

„Jsem na začátku pátého měsíce a už je to fáze, kdy je to dobrý. Jsem ráda, že to není vidět, protože jsme si to mohli nechat pro sebe a užít si to,“ svěřila se Super.cz Míša, která se nepřestává hýbat a věnovat cvičení. Vše však probíhá pod dohledem trenéra, kterým je její snoubenec Jindřich.

„Budu cvičit, co mi partner dovolí. Je pravda, že jsme v prvních třech měsících chodili i běhat, ale musela jsem si poctivě kontrolovat tepovku a jakmile mi to píplo na hodinkách, že jsem přesáhla, tak mi nadával, že musím zpomalit. Chodím i na spinning, ale už neběhám,“ prozradila budoucí dvojnásobná maminka, kterou jsme potkali na představní nové kolekce kabelek Dany Morávkové.

Pod dlouhými šaty, ve kterých přišla, se Míše už rýsovalo bříško. A nejen ona, ale i její partner jen zářili. Pohlaví miminka už znají a na jméně se také shodli. Vše si ale zatím nechávají pro sebe. „Pohlaví víme, ale neřekneme,“ svěřil se Jindřich. „U nás se to trefilo poměrně hned napoprvé, třenice nebyly, máme pracovní název, ale ten si necháme také pro sebe,“ dodal snoubenec Míši Noskové.

Zpěvačka se aktuálně cítí skvěle a vedle divadla také rozjíždí cvičení pro těhotné. „Domluvila jsem se v muzikálech tak, že v Dětech ráje odehraji v říjnu premiéru. Muzikál Evita si ještě také odehraji a pak už za mě bude Míša Gemrotová, která už odrodila a může hrát. A zbytek je otevřený podle toho, jak mi bude. Budu dělat u Jindřicha ve fitku těhotenská cvičení, takže si zacvičím i s dalšími budoucími maminkami,“ dodala zpěvačka. ■