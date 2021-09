Vojta Dyk se pustil do svérázného přebalování mimina. Jak to dopadlo?

Vojta Dyk přebaluje mimino v seriálu Pan profesor. Video: TV Nova

Vojta Dyk (36) hraje v novém seriálu Pan profesor svérázného učitele fyziky, chemie a tělocviku Marka Vlčka. Do postavy kantora se vžil s energií sobě vlastní.

V jedné ze scén se musí popasovat s nečekanou situací - přebalovaním nalezeného novorozeněte, o které se musí postarat. Zatímco Marek Vlček nemá s nemluvňaty žádné zkušenosti, Vojta Dyk je již ostříleným tátou, který má období, kdy byl jeho syn Alois (8) miminkem, dávno za sebou.

Na rozdíl od Marka má proto manžel herečky Tatiany Dykové (43) s přebalováním zkušenosti a k režisérově úlevě se nebál miminka dotknout, aby mu neublížil, což se na place občas stává u herců, kteří děti zatím sami nemají.

Vojta Dyk ale musel zahrát tak trochu nemotoru, pro něhož je přebalování velký oříšek. Jeho postava Marka totiž s miminy zkušenosti nemá. Vojta Dyk si s přebalováním malé slečny poradil „po chlapsku“. Když mu to nevyšlo napoprvé, pustil se do plánu B. Jak se mu to podařilo, se podívejte ve videu. ■