Tomáš Hanák promluvil o alkoholismu a léčebně: Vážím si toho, když se probudím ráno střízlivý

Tomáš Hanák Super.cz

Jak se mu ve střízlivosti hrál alkoholik? „Je třeba si vzpomenout jaké bylo nejhorší období v těch fázích alkoholismu, to znamená, kdy už to člověk potřebuje každý den,“ svěřil Super.cz Hanák. Režisér snímku Tomáš Vorel jeho zkušeností využil ve scénáři, aby byly scény co nejvíc autentické. Přestože musel Hanák kvůli natáčení zavzpomínat na své démony, pro film to bylo velkým přínosem.

„Vzpomínky na to jsou tak silné, mocné a neblednou. Stačilo si před záběrem říct: Vzpomeň si Hanák, jak ti tenkrát bylo. Ty jsi jen odbočoval od tématu, jen aby ses mohl ztratit a tajně se napít,“ vzpomíná.

S alkoholismem úspěšně bojoval v léčebně U Apolináře, kde ho vrátili zpět do normálního života. Nejhorší pro něj byly abstinující začátky. „Když jsem se vrátil z léčení, šel jsem k lednici a pravá ruka úplně automaticky zajela do dveří lednice, protože tam vždycky byla flaška,“ přiznává herec. V té době se zapřísáhl, že se alkoholu nedotkne do plnoletosti svého syna. A vydržel.

„Nechci říkat, že mám alkohol pod kontrolou, to prý nebudu mít nikdy, ale samozřejmě člověk si začne vážit toho, že se probudí ráno, je střízlivý a je svým pánem a je schopný se zodpovědně rozhodovat,“ dodává herec. ■