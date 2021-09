Zasnoubení předcházela drsná výzva. Prsten královny krásy mohl skončil na dně oceánu

Sokolová se snoubencem promluvili o nevšedních zásnubách. Super.cz

Michal si jako místo pro důležitý životní krok vybral dobrodružný výlet na Island, kde čelili drsnému počasí i dramatickým momentům během plavby na sportovní plachetnici v rozbouřeném moři. „Mým velkým vzorem byl film Svatební cesta do Jiljí. Byl to příklad toho, co všechno Kačka vlastně může zvládnout,“ uvedl s humorem Michal. „Bylo to originální a silné. Prožili jsem tam spolu chvíle, které nebyly lehké po fyzické stránce. O to to bylo celé silnější,“ říká Kateřina.

V drsných podmínkách musel Michal krabičku s prstenem zodpovědně ukrývat, aby šperk nepřišel k úhoně. Modelce byl prsten o něco větší, a po nasazení ho tedy nosila na jiném prstě než se nosí, aby se jí nevyvlékl. „Tušila jsem, že by to snad někdy mohlo přijít, ale nevěděla jsem, že to bude mít takový průběh,“ odpověděla nám Katka na otázku, jestli tušila, že se k něčemu takovém schyluje.

A začínají už snoubenci plánovat veselku? „Zatím jsme to detailně neřešili. Shodneme se ale na tom, že by to mělo být v Praze. Chceme tam mít všechny naše blízký, aby to byl pro všechny velký den,“ říká Kateřina Sokolová.

Spíš než organizaci veselky Sokolovou bude v následujících dnech zaměstnávat příprava charitativního běhu RunAut. Ten se koná 16. září v Oboře Hvězda a výtěžek z akce poputuje ve prospěch modelčina Nadačního fondu AutTalk, který pomáhá rodinám s autistickými dětmi. ■