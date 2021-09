Jiří Krampol leží v nemocnici. Populární dabér Belmonda prozradil, jak se cítí

Jiří Krampol

„Mám celý život chronický katar průdušek. Ozvalo se mi to, tak jsem v nemocnici, protože doktoři potřebují vyšetřit, kde to je, z čeho to pramení,“ řekl Super.cz známý herec a dabér zesnulého Belmonda.

„Už tři dny mě pozorují, dali mi nějaké minerály. Jsem na interně a je o mě dobře postaráno, dýchám normálně, tlak mám normální, jen čekám, až mě pustí,“ uvedl s tím, že už zítra nebo pozítří by se mohl vrátit domů.

Katary dýchacích cest jsou z medicínského hlediska velice častým a rozšířeným infekčním onemocněním, při kterém jsou dýchací cesty zpravidla postižené zánětem jako celek. Jiří Krampol se s obtížemi potýká roky a není to pro něj nic neobvyklého.

„Jsem s tím v nemocnici pravidelně každý rok. Nemá se co zhoršit, mám to od dětství. Měl jsem s tím problémy už v 15 letech,“ svěřil nám a dodal, že o něj nemusí mít nikdo obavy. ■