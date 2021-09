Na kolo i v nepohodě…? Jen v kvalitním oblečení!

Špatné počasí nemusí být překážkou pro příjemnou cyklo vyjížďku. Ještě větší pozornost musíte ovšem věnovat volbě vašeho sportovního outfitu. Ať už prší, fouká vítr, nebo rtuť teploměru ukazuje nízké teplotní hodnoty, nezapomeňte se obléknout tak, abyste se v oblečení cítili pohodlně. Právě to je pro příjemnou vyjížďku základním předpokladem.

Mezi cyklisty se říká, že špatné počasí neexistuje, je jen špatně oblečený jezdec. Ti, co zvolí kvalitní oblečení, užijí si celodenní vyjížďku i za těch nejextrémnějších podmínek. Co byste si na sebe měli obléct? Firma Silvini nabízí skvělé oblečení v poměru cena – výkon, projděme si ale sportovní komplet detailněji!

Spodní vrstva je základ

Spodní tričko byste měli obléct i v teplejším počasí, jeho účelem je především absorbovat pot. V chladnějším počasí by vás mělo zahřát a zabránit prochladnutí. Trendem posledních let je materiál merino, ze kterého se spodní trička vyrábí. Merino je vlna z ovcí chovaných na Novém Zélandu a používá se nejen k výrobě funkčních triček, ale i k výrobě ponožek, šátků, kukel. Tento materiál rychle schne, je odolný vůči zápachu a kombinací se syntetickým vláknem získává dokonalou pružnost.

Spodní triko je na kolo prostě základ...

FOTO: SILVINI

Kraťasy

Základem pro jízdu na kole je především pohodlí pro vaše intimní partie. Na kole není nic horšího, než když bolestí nemůžete dosednout na sedlo. Proto je volba kvalitních kraťas klíčová. Rozlišujeme především dva druhy – volné a klasické elasťáky. Klíčem k pohodlí je ale vložka, která musí stoprocentně padnout, nedřít, musí zkrátka sedět. Proto pečlivě vybírejte, zkoušejte!

Výběr kraťas na kolo je klíčový!

FOTO: SILVINI

Jak vybrat dres pro danou disciplínu?

Cyklistických disciplín je nepřeberné množství – silniční cyklistika, cyklokros, horská kola, dráhová cyklistika, bikros, gravel, enduro...a každá vyžaduje odlišný styl a střih oblečení. Jinak se samozřejmě oblečete i na celodenní vyjížďku s rodinou než na trénink s kamarády po práci.

Kdybychom měli strukturovat outfity, tak těsný a co nejvíce aerodynamický komplet si oblečete na silnici. Pro enduro zvolíte volný styl – volné kraťasy a dres, zkrátka něco, co bude přesným opakem silničního outfitu, tedy nebude přiléhat k tělu. Na gravel zase zvolíte komplet, ve kterém se budete cítit pohodlně i při krátkých zastávkách. Do terénu na klasické horské kolo si můžete vybrat z volnějšího dresu či přiléhavého a na vyjížďku s rodinou můžete vyrazit v tom, co máte nejraději. :-)

Tento dres je ideální volbou pro silniční cyklistiku v chladných dnech.

FOTO: SILVINI

Návleky na ruce a nohy…proč?

Pro méně zkušené cyklisty může být tato část oblečení velkou neznámou. Proč bych měl svůj komplet skládat z více kusů, když na sebe mohu vzít jednoduše dlouhý dres? Odpověď je jasná! Rána jsou chladnější, přes den se teplota zvyšuje. Není nic jednoduššího, než svléct návleky a jet v krátkém dresu. Proto jsou návleky ideální volbou do proměnlivého počasí.

FOTO: SILVINI

Skvělým doplňkem do chladného počasí jsou samozřejmě i rukavice, nezapomínejte ale v teple udržovat i hlavu. Ideální volbou může být pod helmu například čelenka, která před prochladnutím ochrání i uši. Doplňků, kalhot a dresů nabízí firma Silvini nepřeberné množství. Ostatně, přesvědčte se sami…!

