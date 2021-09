Majda z Vyprávěj se pochlubila přítelem i malou dcerou, která s ní hrála ve filmu

Lucie Šteflová s přítelem a dcerou Profimedia.cz

Na premiéře filmu se objevila s přítelem, s nímž randí už několik měsíců, a dcerkou Emmou, která si ve filmu také zahrála, a tak neměla problém s maminkou pózovat před fotografy.

„Přemluvil mě režisér. Už bych to asi neudělala, sama jsem začínala v pěti letech, Emče bych ráda dopřála hezké klidné dětství a v patnácti ať se sama rozhodne, co bude dál dělat,“ řekla nedávno Super.cz Lucie, pro niž je film Cesta domů po delší době prvním větším projektem.

„Během posledních let, co se mi narodila dcera, jsem točila, ale byly to spíš menší věci nebo se to kvůli covidu vysílá až teď,“ vysvětlila herečka, která je ráda za každou hezkou hereckou příležitost. ■