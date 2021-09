David Kraus se pochlubil svou rodinkou: Jak se malá dcerka sžila s chlupatým členem rodiny?

David Kraus s rodinou Super.cz

„Já mám u sebe psa pořád. To je taková porucha, když je člověk malinko samotářsky založený, tak potřebuji, aby na mě někdo čekal doma, na hotelu, v šatně, vždycky jsem ho mohl vodit i do divadla,“ svěřil se Super.cz s úsměvem zpěvák.

U nohy mu dělala společnost fenka buldočka Evelína, která prý klame tělem. „Je to kontinentální buldok, měl jsem dřív Bostonského teriéra Huga, což byl skvělý pes. Už jsem si ale říkal, že bych chtěl mít rodinu. Tu jsem ještě neměl, ale říkal jsem si, že ten pes je tak na dvanáct let, a to už bych to mohl stihnout, a chtěl jsem psa, který bude zároveň ochranka. A to mi Evelína velmi splňuje. Ona vypadá hůř, než se chová. Je to velmi líný a klidný pes a má nás ráda jako rodinu,“ prozradil David Kraus, který dorazil na akci podporující psí útulky i s kočárkem.

I přes neustálý štěkot psů však celou dobu malá Ester spokojeně spala v kočárku. A jak zpěvák sám prozradil, je rád, že fenka Evelína nového člena rodiny tak dobře přijala. „Moc nejsem na to, aby děti válely se psy v posteli. Mám z toho respekt. Protože má přeci jenom sílu. Esterka ji začala až teď registrovat. Ale ona ji chrání a cítí, jako kdyby měla mládě a bere to jako zodpovědnou práci,“ dodal zpěvák. ■