Pestrobarevné oblečení a obočí do půl čela: Šílenou vizáž si Iva Janžurová v novém filmu vymyslela sama

Iva Janžurová Super.cz

„Musím přiznat, že to byla prosba Igora Orozoviče, kterého mám moc ráda a hodně spolu hrajeme. Vždycky se tak se mnou radí a nejdřív mi poslal scénář a za čtrnáct dní mě s ostychem žádal, abych se ujmula téhle role. Udělala jsem to z kamarádství. A potom jsem si říkala, že je to trochu riziko, hrát malou roli na ploše jednoho filmového dne,“ řekla Super.cz herečka s tím, že měla obavy, zda se vše povedlo. „Neměla jsem z toho úplně lehké spaní, ale jsem spokojená, viděla jsem film a myslím, že tam ta moje role zapadla,“ prozradila herečka.

Ta se na plátně objeví hned v několika pestrobarevných kostýmech a s výrazným líčením. „Potřebovala jsem se do té postavy přes něco dostat, tak jsem to udělala přes masku, takže když Igor seděl v maskérně a viděl jaké si maluji obočí, tak začal protestovat, že to je moc. Já jsem říkala, že to právě musí být,“ vysvětlila Iva Janžurová, která je ráda, že se mohla opět vrátit na divadelní prkna. „Už jsem hrála Kytici, teď hraji v letním divadle Kalichu a hrajeme Božskou Sarah, na to se moc těším a musím se připravit, protože jsme to dlouho nehráli a je to těžký text,“ dodala herečka na tiskové konferenci. ■