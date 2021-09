Jak můžete své peníze ochránit, a dokonce i vydělat?

S firemními dluhopisy můžete peníze ochránit a dokonce vydělat Foto: Shutterstock.com

Covidová pandemie bohužel nedopadá pouze na naše zdraví, ale zatíná dráp také do našich peněženek a spořicích účtů. Inflace je totiž u nás vyšší, než na jakou jsme byli v uplynulých letech zvyklí. V meziročním srovnání se inflace vyhoupla až na 3,4 %. Ceny rostou stále rychleji, proto není divu, že se řada Čechů začíná obávat znehodnocení svých úspor.

Způsobů, jakými proti poklesu hodnoty úspor bojovat, existuje celá škála. Ne všechny jsou ale v takto výjimečné situaci stejně účinné. Spořicí účty svým nízkým výkonem inflaci nepřekonají, je proto třeba hledat výnosnější investiční nástroje.

Pokud netoužíte po riziku, mohou být tou správnou odpovědí firemní dluhopisy. Jde de facto o půjčku firmě, která se zavazuje ke splacení celé investované částky, včetně pravidelně splácených úroků, a to v předem dané lhůtě – často do pěti let. Hodí se, zvláště když nemáte s investováním příliš velké zkušenosti. Zajistíte si s jejich pomocí stabilní a stálý příjem, to jistě každý přivítá.

Výhodou bude zcela jistě investice do takových odvětví, která znatelně rostou, disponují vysokou přidanou hodnotou a technologickým potenciálem. Jinými slovy, výhled do jejich budoucnosti je více než příznivý. Dluhopisy firem splňujících tyto podmínky tak dnes představují velmi dobrou volbu.

V nanotechnologiích je budoucnost

Ideálním příkladem v tomto směru může být tuzemská společnost AG Chemi Group, která funguje už od roku 1994 a nyní disponuje unikátní technologií, která nemá srovnání. Pracuje totiž v rychle rostoucím odvětví nanomateriálů a v současnosti staví v českých poměrech jedinečné nanocentrum, které se bude zabývat výzkumem, vývojem a výrobou průmyslových řešení založených na technologiích, které AG Chemi Group vyvinula. Firma nabízí dluhopisy na necelé tři roky s ročním úrokem 6,8 % a s měsíční výplatou. Objednat si je můžete přímo na Agchemigroup.com/dluhopisy. Inflaci tak snadno překonáte.

Zvýšená účinnost materiálů posune svět na další úroveň a vy toho můžete být součástí a vydělat. ■