Je ozdobou světových týdnů módy. Nyní veleúspěšná kráska z Karviné zavítala do Prahy, kde zaujala skromností

Modeling je mnohem složitější byznys, než by se mohlo zdát. Super.cz

„Je moc hezké si jednou sednout ve svém oblečení v hledišti a shlédnout práce českých tvůrců, nebýt vystresovaný v zákulisí a mít šanci pozdravit kamarády a známé,“ řekla Super.cz v rozhovoru Daniela, která nepředváděla, ale plnila úlohu čestného hosta.

Oprostit se od své profese ale Daniela nemůže. „Vzhledem k tomu, že modeling dělám už deset let, tak si uvědomuji, jak náročnou práci tady ty slečny dělají. Jsou tady celý den, několikrát do dne jim nanáší make-up a upravují vlasy. Na druhou stranu je hezké si všímat oblečení, které čeští návrháři tvoří. Dělají to skvěle,“ míní.

Práci modelky jedna z nejúspěšnějších zástupkyň svého povolání rozhodně nezlehčuje. Snad i díky pokoře se dostala na vrchol. „Jako modelka mám možnost dostat se na místa, kam se někteří členové návrhářského týmu někdy ani nedostanou.“

Danielu móda velmi baví. Má specifický styl a díky tomu, že žije sedm let v Londýně, tak může využívat i větší perspektivu. Nabízela se tedy otázka, jestli zkušenosti nasbírané za téměř deset let v branži nehodlá zúročit v nějaké jiné kreativní profesi. „Přemýšlela jsem, že bych se věnovala stylingu. Na navrhování oblečení si netroufám. Ocením práci ostatních šikovných. Uvidím, jak to všechno bude,“ uzavřela Daniela Kociánová. ■