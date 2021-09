Ví, kdy má provokovat výstřihem a holým pupkem. V soukromí je ale Dara Rolins nejraději neviditelná

Dara Rolins na týdnu módy Super.cz

Nové kolekce pro jaro a léto příštího roku přišla okouknout i Dara Rolins (48), která se zúčastnila poslední pořádané show. „Dostavila jsem se až teď. Jsem ráda, že jsem to zvládla,“ nechala se slyšet Dara.

Popová diva využívá podobné příležitosti k tomu, aby se inspirovala k tvorbě vlastních kostýmů na vystoupení. „Když se na to koukám, tak si říkám, jestli jsou ty věci určené na zahradu, na doma, na rozhovor, nebo třeba na jeviště. Dnes toho bylo spíš víc na jeviště,“ komentovala kolekci Zdeňka Marka a jedním dechem dodala: „Asi by na mě koukali, kdybych takto vyrazila u nás do potravin.“

Rolins si je vědoma toho, že je důležité na této módní akci zaujmout i v hledišti. „Sledovala jsem i přísedící a bylo na co se koukat. Je dobře, že existují takovéto příležitosti, kdy lidé obléknou opravdové modely. Na chvilku se to tady tváří světově.“

Dara spoluvytváří vlastní kostýmy, takže s navrhováním má jisté zkušenosti. „Většinou to s někým konzultuji. Je pro nás důležité, abychom se mohli pohodlně hýbat. Zároveň si jeviště žádá víc výstřednosti. Výstřih a holý pupek,“ vysvětluje Dara, pro kterou je ale v životě důležitá rovnováha: „Když jsem v civilu, tak preferuji hodně nenápadné oblečení. Vyhovuje mi zapadnout v davu.“ ■