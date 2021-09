Daniela Peštová ukázala nejmladšího syna, kterého má s Haberou

Daniela Peštová se synem na přehlídce. Super.cz

Na karlovarském filmovém festivalu zářila vedle životního partnera Pavola Habery (59), minulé pondělí dorazila na finále Schwarzkopf Elite Model Look zavěšená do nejstaršího syna Yannicka a o týden později Daniele Peštové (50) dělal společnost na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku nejmladší syn Paul Henry (12).

„Jsem ráda, že jsem to vůbec stihla, že jsem tady mohla být,“ řekla Super.cz Daniela, která vysvětlila přítomnost nejmladší ratolesti. „Nebyl to jeho nápad vyrazit, protože tento svět ještě nesleduje. Zeptala jsem se ho, jestli by šel se mnou a šel. Tak jsem ráda,“ usmívala se Daniela.

Už je to nějaký ten pátek, co kráska předváděla na mole. Role diváka na módní přehlídce úspěšné topmodelce prý víc vyhovuje. „Vždycky jsem ráda, když na tom mole nemusím být já,“ usmívá se Daniela.

Daniela Peštová má z prvního vztahu s podnikatelem Tommaso Butim syna Yannica. Od jeho pěti let se ale na jeho výchově podílel modelčin současný partner Paľo Habera, který je otcem prostřední dcery Elly a nejmladšího syna Paula Henryho. ■