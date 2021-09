Náruživá Diana vyrazila za sexem na Petřínskou rozhlednu. Jak dopadlo její žhavé rande?

Diana a Karel na Petřínské rozhledně Foto: FTV Prima

To zakřiknutějšího Karla zaskočilo, protože nečekal, že temperamentní kosmetička z Prahy hned na první schůzce v restauraci Zdeňka Pohlreicha (64) začne probírat intimní témata. I když byl Karel Dianinou otevřeností překvapený, přeskočila jiskra a pár se rozhodl jít ihned po natáčení na procházku.

A kam jinam než na Petřínskou rozhlednu! Vášnivá Diana by se na Karla klidně rovnou vrhla, ale nakonec to neklaplo.

První večeře - náruživá Diana

„Procházka byla fajn, ale jelikož tam bylo poměrně dost lidí, tak sex nebyl možný. Kdyby tam nebyl tolik lidí, tak bychom to asi zkusili, ale nešlo to. Dali jsem si jen malou pusu,“ přiznala Diana. Té to nakonec s Karlem nevyšlo, protože se oběma nezamlouval vztah na dálku.

„Časem to mezi námi tak nějak vyšumělo. Karel je z Mladé Boleslavi a já jsem z Prahy, do toho mám dvě práce. Nevyšlo nám to. Teď mám jiného přítele, ale můj sen mít sex na petřínské věži se pořád nenaplnil,“ prozradila s odstupem několika měsíců po natáčení Diana, která má ráda sex na veřejnosti. „Když jsem byla mladší, tak jsem ráda chodila i na swingers. A nejzajímavější místo, kde jsem měla sex? Asi ve vlaku,“ práskla na sebe. ■