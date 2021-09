Ručička na váze mu lítá nahoru a dolů: Zpěvák ze SuperStar zvládl během týdne přibrat skoro 5 kilo

Jan Fanta Super.cz

„Byl jsem v Chorvatsku, kde jsem děti učil ateliér muzikálu, pak jsem se vrátil do Čech k rodině na Moravu a pak jsem odletěl za kamarádkou do Španělska. Moře mi strašně chybělo,“ raduje se Jan Fanta.

„Pak jsem se vrátil do Čech a znovu učil muzikálový ateliér a potom jsem odcestoval se svojí kamarádkou k její rodině do Itálie. Bylo to krásný, nádherný, miluju italské jídlo,“ usmívá se při vzpomínkách. Dokonce se odpočinek příznivě podepsal na jeho váze. Jak v rozhovoru přiznal, celý život bojuje s rychlým metabolismem, kvůli kterému přibrat nemůže.

„Přibral jsem asi 4,5 kila během týdne. Přišel jsem třeba o půlnoci domů, dal si mléko a sušenky, všechno to tam naládoval a šel spát,“ vysvětluje. Bohužel si kila navíc dlouho neudržel. Před premiérou muzikálu dostalo jeho tělo zabrat. „Během toho intenzivního zkoušecího týdne s Cabaretem šla váha dolů. Shodil jsem 2,5 kila během jednoho týdne, takže je to téměř tam, kde to bylo, což mě moc netěší. Byl jsem rád, že jsem něco nabral,“ posteskl si.

Co se týká soukromého života, je sympatický zpěvák a herec v současné době bez partnera. „Nejsem téměř 2,5 roku ve vztahu. Myslím si, že je to vlastně fajn. Nejsem ve stavu, že bych vehementně někoho vyhledával, samozřejmě, když se někdo objeví, budu velmi rád,“ dodává s úsměvem. ■