Stavební pouzdra v tradičním i moderním designu pro váš interiér

Stavební pouzdra pro zasouvací dveře šetří místo díky způsobu otevírání dveřního křídla, které zajíždí do zdi, a zároveň představují trefu do černého i z pohledu designu. Představíme vám ta nejzajímavější pojetí pro moderní i tradiční interiéry.

Pouzdro pro zasouvací dveře je stavební prvek tvořící průchozí otvor a plechovou „kapsu“ zabudovanou ve stěně, do které dveře zajíždí a která nahrazuje část příčky. Jeho hlavní výhodou je zásadní úspora místa, bezbariérový průchod a variabilita propojení jednotlivých místností. „Stavební pouzdro nahrazuje část příčky, proto pro něj musí být ve zdi dvojnásobný stavební otvor než pro standardní dveře. Navíc tato konstrukce nemá nosnou funkci, a proto nad ní vždy musí být v celé délce nosný stavební překlad, který na sebe převezme tíhu zdiva nad pouzdrem,“ vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, jediného českého výrobce stavebních pouzder.

„Všechny naše modelové řady pouzder vyrábíme ve variantě STANDARD pro jednokřídlé dveře a KOMFORT. Ta je tvořená dvěma stavebními pouzdry navzájem spojenými vodicí lištou. Každé z pouzder je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, pohyb obou křídel je přitom synchronizován.“ Do konvenčních interiérů jsou využívány modely s klasickou obložkou, v těch moderních postupně převládá bezobložkové řešení. Pro všechny typy pouzder je také možné dokoupit tichý doraz pro postupné dovírání dveří.

Skládací pouzdro pro malé prostory

Stavební pouzdro PROFIKIT. Zdroj JAP FUTURE. Snadná přeprava i skladování na malém prostoru – to jsou jedny z hlavních benefitů skládacího obložkového stavebního pouzdra PROFIKIT. Jeho konstrukce je připravena tak, aby jej bylo možné dodat na stavbu v rozloženém stavu a díky tomu v lehce transportovatelném balení. Oproti klasickému stavebnímu pouzdru je PROFIKIT tvořen jednotlivými dílci a nemá pevnou bočnici.

„Při skladování a nakládce tak zabere až 6x méně místa než běžné stavební pouzdro. PROFIKIT tak například oceníte, pokud řešíte s investorem rekonstrukci v malých prostorách s horší přístupovou cestou, kde byste se s běžným pouzdrem nevytočili. A právě to je jeden z hlavních důvodů, proč stavební pouzdro PROFIKIT vzniklo,“ objasňuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Složení vlastního pouzdra pak probíhá přímo na stavbě a není na něm nic složitého – vše funguje na principu jednoduchého zasunutí a zacvaknutí předchystaných spojů.

Ať už zvolíte jakýkoliv typ pouzdra, sice při jeho zabudování budete muset učinit větší stavební zásah do stěny, výsledek ale rozhodně stojí za to. Do vašeho domova přinese designově pojatý, a přitom praktický a prostorově úsporný dveřní průchod. Více informací na japcz.cz. ■