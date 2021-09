Výraz „snoubenka“ ho pobavil: Jakub Kohák promluvil o svatbě

Jakub Kohák Super.cz

Herec, režisér a komik Jakub Kohák (46) stihl během letošních prázdnin i zahraniční dovolenou. Se svou snoubenkou Bárou a dětmi vyrazil do Benátek. Výraz „snoubenka“ ho pobavil. „Je to takové divné slovo,“ směje se Kohák.

K veselce prozatím nedošlo a pochopitelně nás zajímalo, kdy ji má herec v plánu.

„Svatba bude po volbách, uvidíme, kdo vyhraje, a pak se rozhodneme,“ prozradil Super.cz s humorem sobě vlastním. „Svatba je zatím ve fázi příprav, vzdálených příprav,“ vysvětlil.

Kromě Itálie letos obdivoval i krásy českých lesů a národních parků. Ovšem ne tak úplně náhodou. Rozhodl se převzít kontrolu nad znečišťováním přírody a takzvané šiřitele „odpadkoušů“, tedy lidi, kteří v přírodě odhazují odpadky, velmi originálním způsobem trestat. Jako kapitán Hejkal po hříšnících střílí zelený sliz.

„Se slizem já mám bohaté zkušenosti,“ znovu se rozesmál. „Vytvořili jsme s týmem fajn lidí kampaň pro národní parky. Smyslem je upozornit na to, že odpadky do přírody nepatří a pokud na ně narazíte a je možnost, bylo by dobré je sebrat a ideálně je tam ani nezanechávat,“ rozpovídal se už trochu vážněji.

Střelba slizem je naštěstí součástí kampaně projektu Není zvěř jako zvěř, při které nikdo nepřišel k újmě fyzické ani psychické. Doufejme. „Hlavní postava se jmenuje kapitán Hejkal a je to něco mezi Méďou Béďou, rangerem, skautem, kovbojem a vojákem. Ve skrze milovník přírody,“ vtipkuje Kohák na závěr. ■