Byla to i otázka osobních kontaktů. Jiří Krampol promluvil o dabování Belmonda (✝88) i jeho filmech, které má nejraději

Jiří Krampol promluvil o odchodu obdivovaného kolegy. Foto: archiv TV Prima/Profimedia.cz

„Je to škoda, že Belmondo už nebude dál točit,“ posteskl si v rozhovoru pro Super.cz Krampol a dodal: „Když jsem se tu zprávu dozvěděl, tak mi to bylo neskutečně líto. Byl to báječný herec a stejně báječný člověk. Je to strašná škoda pro celosvětovou kinematografii. Takových herců se moc nerodí.“

Ptali jsme se Krampola, jaké filmy svého slavného kolegy má nejraději. „Namluvil jsem devětadvacet filmů. Rád vidím všechny i dneska. Bylo senzační pracovat na filmu Zvíře, Veselé Velikonoce nebo Profesionál,“ byl herec přece jen konkrétnější.

Jistá fyzická podobnost mezi slavným francouzským hercem a majitelem jeho českého hlasu byla. Krampol nám prozradil, že to nebyl jediný důvod, proč dostával nabídky dabovat tyto role. „Je to všechno otázka osobních kontaktů. Například režiséři, kteří mě nemají rádi, dali tu roli někomu jinému. Například film Eso es jsem původně namlouval já, a nakonec ho v poslední verzi přece jen mluví někdo jiný,“ mávl rukou Jiří Krampol. ■