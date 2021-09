Náhlá smrt oblíbeného seriálového herce (✝54). Předávkoval se heroinem?

Michael K. Williams náhle zemřel. Profimedia.cz

Podle deníku The New York Post se na hercově kuchyňském stole našel heroin i náčiní pro jeho aplikaci. Spekuluje se proto o jeho předávkování. Policie nenašla žádné stopy po tom, že by se do bytu nikdo násilně vloupal.

Rodina je náhlou smrtí úspěšného seriálového herce zdrcena a zprávám o předávkování drogami nevěří. „To nemůže být pravda, v tuto chvíli k tomu nemáme co říct,“ řekla Daily Mailu manželka hercova synovce Staci DuPont.

„Znamenal pro nás všechno. Byl to úžasný, krásný a milující člověk. Vždy tu byl, aby pomohl každému, kdo potřeboval, ať už rodině nebo přátelům. Je to pro nás ohromná ztráta,“ dodala.

Michael K. Williams si kromě Špíny Baltimoru zahrál také v seriálech Impérium - Mafie v Atlantic City, R jako rodina, Kriminálka Las Vegas, Zákon a pořádek či Lovecraft Country. Za posledně jmenovaný seriál získal nominaci na cenu Emmy pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Zahrál si i v celé řadě filmů. Namátkou jmenujme 12 let v řetězech, Čas beznaděje či Gone, Baby Gone. ■